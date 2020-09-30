Утечку воздуха на МКС обещают устранить в ближайшее время

На Международной космической станции продолжается утечка воздуха. Она небольшая, но превышает норму. Здоровью экипажа угрозы нет,..

На Международной космической станции продолжается утечка воздуха. Она небольшая, но превышает норму. Здоровью экипажа угрозы нет, и полёт МКС может продолжаться в штатном режиме.

О проблеме известно уже несколько месяцев. Теперь космонавты обнаружили место утечки. Оно находится в российском служебном модуле «Звезда».

[Кеннет Тодд, замдиректора программы полёта МКС]:

«Мы продолжаем изучать все данные исследований. Мы обсудили это с российскими коллегами и считаем, что там есть неполадки. Теперь мы разработаем точный план их устранения».

НАСА и Роскосмос обещают, что герметичность станции будет восстановлена в ближайшее время.

Сейчас на МКС работает американо-российский экипаж. В него входят космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также астронавт Крис Кэссиди.

Между тем специалисты НАСА провели обзор работы орбитальной станции. По их словам, МКС в хорошем состоянии. Такая проверка проходит перед каждым запуском корабля. Ближайший старт запланирован на 31 октября.

Пилотируемый корабль Crew Dragon доставит на МКС экипаж из четырёх человек. Это астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и японский космонавт Соити Ногути. Предполагается, что они вернутся на Землю весной следующего года.

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