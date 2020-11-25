Самого одинокого слона в мире перевезут из Пакистана в заповедник Камбоджи

Слону Каавану в исламабадском зоопарке в Пакистане устроили торжественные проводы. Прожив больше 35 лет в неволе,..

Слону Каавану в исламабадском зоопарке в Пакистане устроили торжественные проводы. Прожив больше 35 лет в неволе, он обретёт свободу. Слона доставят на самолёте в Камбоджу. Там он присоединится к стаду сородичей.

Восемь лет назад Кааван потерял подругу и с тех пор страдал от скуки и одиночества. Слон даже стал агрессивен к людям. Изменить его поведение к лучшему удалось с помощью музыки.

На защиту животного встали неправительственные организации и даже американская певица Шер. Пакистанские музыканты тоже внесли вклад в спасение «самого одинокого слона в мире». Так прозвали Каавана.

[Аарон Харун Рашид, певец]:

«Это началось в Пакистане, и к нам присоединился весь мир. Мы благодарим пакистанских судей, которые вынесли историческое, эпохальное решение, давшее слону право на свободу».

Слона осмотрели ветеринары, подтвердив, что ему можно лететь. Теперь животное проходит подготовку.

[Марион Ломбар, сотрудница организации Four Paws]:

«Мы сделали специальную клетку для тренировок. Она стоит в вольере Каавана, и с ним занимается дрессировщик слонов. Кааван сейчас очень сговорчив и хорошо реагирует на любые наши команды».

Каавана также приучают к шуму, который он услышит в самолёте. Ну а пока с ним прощаются гости зоопарка и пакистанские чиновники.

[Вакар Закария, сотрудник организации Wildlife Board]:

«Наши дети часто приходили к Каавану, и им нравилось его общество. Он был сердцем исламабадского зоопарка и сердцем Исламабада. Мы будем очень по нему скучать».

Слона перевезут в Камбоджу, когда он полностью привыкнет к шуму и клетке. Полёт до его нового пристанища займёт десять часов.

Короткая ссылка на эту страницу: