Как собака спасла львёнка от гибели

В зоопарке Дехивала в Шри-Ланке львица отказалась кормить детёнышей. Из четырёх новорождённых в живых остался один. Его забрали от матери и думали, как выкормить.

В это время у Хешана Мендиса, сотрудника зоопарка, собака Шелли родила щенков. Молоко собаки очень питательно и подходило для выкармливания львёнка. Хешан принёс малыша домой. Сначала Шелли не приняла чужого детёныша. Мужчина не терял надежды и несколько часов сидел возле собаки и львёнка. В конце концов, она его приняла.

Со временем связь собаки и приёмыша окрепла. Она уделяла ему больше внимания, чем щенкам. Когда прошло три недели и львёнок окреп, его отвезли в зоопарк. Собака загрустила и не ела два дня.