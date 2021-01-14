Загадочная гибель рыбы в Уганде: умирает только нильский окунь

На берега озера Виктория в Уганде вымывает мёртвую рыбу. Экологи пытаются понять причину. Раньше подобное случалось, но не в таких масштабах. Некоторые считают, что виновно химическое загрязнение воды.

[Амос Веманья, природозащитник]:

«Озеро Виктория загрязняется из-за промышленности в городах. Также химикаты поступают с ферм, в частности пестициды».

Впрочем, местные жители не согласны с этой версией. Они отмечают, что погибает только один вид рыбы.

[Тедди Нагадья, продавец рыбы]:

«У нас появилось много сложностей. Я продаю рыбу. У меня есть рыболовецкие лодки, также занимаюсь оптовой продажей. Проблема заключается в гибели рыбы. У нас паника. Мы не понимаем, почему умирает нильский окунь, а другая рыба не умирает».

По словам природозащитников, от ресурсов озера зависят более трёх миллионов человек. Теперь люди боятся в озере даже купаться.

[Тедди Нагадья, продавец рыбы]:

«Озеро стало очень грязным. А наши дети купаются в воде, часто без ведома родителей. Теперь мы боимся, что рыбу убивает именно вода. Но мы не понимаем, почему. Мы не знаем, какие будут последствия».

Рыбаки же говорят, что сама рыба, похоже, не отравлена.

[Элиас Ндайисаба, рыбак]:

«Некоторые говорят, что озеро у дна замёрзло, что привело к гибели рыбы. Но большинство людей сомневается в этом. Некоторые едят эту рыбу, и с ними ничего не происходит. Мы говорим им, что рыба может быть отравленной. Но, похоже, это не так. Если рыба была бы отравленной, они бы тоже умерли».

Озеро Виктория находится на высоте более 1100 метров над уровнем моря. Оно расположилось на территории Танзании, Кении и Уганды.

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