Водородный самолёт 20 минут летал над южной Англией Построенный в Великобритании пассажирский самолет с водородным двигателем совершил 20-минутный испытательный полет в небе над южной.. Дата загрузки: 2020-10-01

Построенный в Великобритании пассажирский самолет с водородным двигателем совершил 20-минутный испытательный полет в небе над южной Англией. Инженеры надеются, что эта технология приведёт к созданию нового поколения более экологически чистых коммерческих самолетов.

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