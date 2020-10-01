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Водородный самолёт 20 минут летал над южной Англией

Водородный самолёт 20 минут летал над южной Англией

Построенный в Великобритании пассажирский самолет с водородным двигателем совершил 20-минутный испытательный полет в небе над южной..

Дата загрузки: 2020-10-01

Построенный в Великобритании пассажирский самолет с водородным двигателем совершил 20-минутный испытательный полет в небе над южной Англией. Инженеры надеются, что эта технология приведёт к созданию нового поколения более экологически чистых коммерческих самолетов.
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