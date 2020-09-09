Гонконгский активист призывает бойкотировать новый диснеевский фильм «Мулан»

Известный гонконгский активист Джошуа Вонг ещё раз призвал бойкотировать новый диснеевский фильм «Мулан», который выходит в..

Известный гонконгский активист Джошуа Вонг ещё раз призвал бойкотировать новый диснеевский фильм «Мулан», который выходит в прокат в кинотеатрах. Причина в том, что китайская актриса Лю Ифэй, сыгравшая в нём главную роль, на своей странице в китайской социальной сети Weibo год назад написала: «Я поддерживаю полицию Гонконга. Теперь можете меня избить».

После этого в сети развернули кампанию под хэштегом #BoycottMulan.

Такое недовольство её сообщение вызвало потому, что полицию Гонконга обвиняют в чрезвычайной жестокости по отношению к мирным протестующим. Народные выступления в регионе начались после того, как там попытались принять закон об экстрадиции в Китай. С тех пор протестующие сообщали о бесчисленных случаях, когда правоохранители проявляли особую жестокость при разгоне людей.

[Джошуа Вонг, гонконгский продемократический активист]:

«Мы призываем весь мир бойкотировать новый фильм «Мулан», поскольку китайские звёзды Лю Ифэй и Донни Йен поддерживают жестокость полиции в Гонконге. Также в новом диснеевском фильме выражают особую признательность властям Синьцзяна, которые создали лагеря перевоспитания, которые являются концлагерями, где репрессируют жителей Синьцзяна, уйгуров».

Бойкотировать фильм призывают активисты не только Гонконге, но также на Тайване и в Таиланде.

[Джошуа Вонг, гонконгский продемократический активист]:

«Настало время для людей объявить бойкот, чтобы благодаря этому компания Disney увидела, что не стоит преклоняться перед Китаем, а звёзды и другие актёры поняли, что мир отреагирует, если они будут поддерживать жестокость полиции».

«Мулан» – это история про женщину-воина, которая в VI веке вступила в ряды армии вместо своего больного отца, выдав себя за мужчину.

[Ширли Ло, жительница Гонконга]:

«Этот персонаж очень праведный, а актриса поддерживает жестокость полиции, которая поступала абсолютно противозаконно. Она не похожа на Мулан, на самом деле, она её полная противоположность. И это действительно главная ирония».

На производство фильма потратили 200 миллионов долларов. Релиз был намечен на март, однако его отложили из-за пандемии. В прошлом месяце объявили, что картина выйдет в прокат на платформе Disney+ в обход большинства кинотеатров. При этом в Китае премьера состоится 11 сентября, а в Гонконге – 17-го.

Короткая ссылка на эту страницу: