Телеканал NTD

На канадской фабрике в Китае маски производили заключённые

На канадской фабрике в Китае маски производили заключённые
Photo by STR/AFP via Getty Images
На канадской фабрике в Китае маски производили заключённые

Канадская компания, которая производит медицинские маски, сообщила, что ранее в этом году китайские власти захватили контроль над её предприятием в Шанхае. Согласно отчёту одного из китайских изданий, в то время для производства масок использовали труд заключённых.

Китайское государственное СМИ Shanghai Daily сообщило в марте, что на фабрике работали лица, которых приговорили к исправительным работам. Они якобы сами изъявили желание изготавливать маски, узнав об их нехватке.

Однако позже страницу со статьёй заблокировали.

Канадское правительство предоставило компании Medicom, которой принадлежит фабрика, исключительные права на производство масок. То есть она была единственным поставщиком этого товара в Канаду.

При этом с конца января по конец марта предприятие находилось под контролем китайской компартии. В этот период все маски, которые производились на фабрике, шли на внутренний рынок Китая, и ни одну не отправили в Канаду.

Короткая ссылка на эту страницу:
Читать...
По теме
Вирус в Китае сейчас
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне