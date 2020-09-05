На канадской фабрике в Китае маски производили заключённые

Канадская компания, которая производит медицинские маски, сообщила, что ранее в этом году китайские власти захватили контроль над её предприятием в Шанхае. Согласно отчёту одного из китайских изданий, в то время для производства масок использовали труд заключённых.

Китайское государственное СМИ Shanghai Daily сообщило в марте, что на фабрике работали лица, которых приговорили к исправительным работам. Они якобы сами изъявили желание изготавливать маски, узнав об их нехватке.

Однако позже страницу со статьёй заблокировали.

Канадское правительство предоставило компании Medicom, которой принадлежит фабрика, исключительные права на производство масок. То есть она была единственным поставщиком этого товара в Канаду.

При этом с конца января по конец марта предприятие находилось под контролем китайской компартии. В этот период все маски, которые производились на фабрике, шли на внутренний рынок Китая, и ни одну не отправили в Канаду.