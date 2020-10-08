Из-за пандемии на складах растут горы секонд-хенда

Мировой рынок секонд-хенда и переработки текстиля давно помогает уберечь планету от гор выброшенной одежды. Но пандемия..

Мировой рынок секонд-хенда и переработки текстиля давно помогает уберечь планету от гор выброшенной одежды. Но пандемия поставила этот сектор под удар. Из-за ограничительных мер терпят трудности экспортёры, розничные продавцы и покупатели.

Антонио де Карвальо – глава британской фирмы по переработке текстиля. Он знает проблему изнутри.

[Антонио де Карвальо, глава компании по переработке текстиля]:

«Мы продолжаем работать, но во время карантина одежду было не продать. Рынок секонд-хенда в Европе и остальном мире рухнул. Поэтому мы только и делали, что всё складировали. У нас в Великобритании четыре склада, и все они заполнены».

Перерабатывающие предприятия и экспортёры б/у-одежды увольняют рабочих, прекращают сбор секонд-хенда и снижают цены, поскольку товаров накопилось слишком много. При этом перевозки тоже затруднены из-за карантинных мер.

Например, в Кении в марте запретили ввоз секонд-хенда. Власти опасались, что от старой одежды можно заразиться коронавирусом. При этом люди стали меньше выходить на улицу. В итоге у местных торговцев двойная проблема – дефицит поставок и спад спроса.

[Николас Мутися, рыночный продавец]:

«До пандемии я продавал не менее 50 брюк в день. Но теперь даже одни продать сложно. Утром открываешься, а вечером уходишь, ничего не продав».

В США треть всей отданной одежды экспортируют в бедные страны. Из-за пандемии с марта по июль объём поставок сократился почти вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом от кризиса больше всего пострадали развивающиеся страны, жители которых особенно нуждаются в секонд-хенде.

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