Нобелевскую премию по химии присудили за открытие «генетических ножниц»

Нобелевскую премию по химии в этом году получили женщины-учёные из Франции и США за открытие так..

[Горан Ханссон, генсекретарь Шведской королевской академии наук]:

«Шведская королевская академия наук присуждает Нобелевскую премию по химии 2020 года Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Дудне за разработку метода редактирования генома».

Нобелевскую премию по химии в этом году получили женщины-учёные из Франции и США за открытие так называемых «генетических ножниц». Эта технология позволяет изменять геном организма, удаляя, включая или перемещая фрагменты ДНК.

Шарпантье и Дудна сделали открытие в 2012 году. С тех пор технология была неоднократно усовершенствована.

[Пернилла Виттунг-Стафсхеде, член Нобелевского комитета]:

«Возможность разрезать ДНК в нужном месте произвела переворот в науке. Теперь мы можем редактировать геномы по своему желанию, что раньше было сложно и даже невозможно. Сейчас это обычный инструмент в лабораториях биохимии и молекулярной биологии».

Учёные, используя технологию редактирования генома, проводят исследования в разных областях, таких как медицина, растениеводство и скотоводство.

[Петер Бжезинский, член Нобелевского комитета]:

«Только наше воображение может ограничить применение этого метода. С его помощью уже улучшили свойства растений и продолжаются исследования в медицине. Думаю, будущее очень многообещающее. Возможно, получится лечить наследственные заболевания, что раньше было невозможным».

О том, что учёных за это открытие могут представить к Нобелевской премии, говорили уже несколько лет. Но для Эмманюэль Шарпантье награда всё равно стала неожиданностью.

[Эмманюэль Шарпантье, лауреат Нобелевской премии]:

«Когда Горан Ханссон позвонил мне утром, я здорово разволновалась. Мне уже говорили об этом несколько раз, но, когда это происходит на самом деле, то всё равно удивляешься, я была как во сне. Но это реальность, так что, мне нужно к этому привыкнуть».

А Дженнифер Дудна уже использует «генетические ножницы» в борьбе с коронавирусом. Она разрабатывает тест для диагностики инфекции.

[Дженнифер Дудна, лауреат Нобелевской премии]:

«Ключевой вопрос в том, подойдёт ли слюна для тестирования так же, как и слизь из носа. На этот вопрос мы надеемся ответить с помощью нашего исследования. Сейчас мы определяем, сколько вирусов находится в слюне, не меньше ли их, чем в носовых выделениях».

Шарпантье и Дудна стали шестой и седьмой женщинами, которые получили Нобелевскую премию по химии.

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