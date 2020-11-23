Жизнь и искусство ювелира Карла Фаберже: новая экскурсия в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге предлагают совершить захватывающую экскурсию, посвящённую жизни и искусству русского ювелира Карла Фаберже. Она начинается..

[Динара Яруллина, экскурсовод музея]:

«Автором первого яйца был не Фаберже, это был император, поскольку он попросил Фаберже создать яйцо максимально похожее на изделие, которое находилось в сокровищнице датской королевской семьи, откуда родом была Мария Фёдоровна».

В Санкт-Петербурге предлагают совершить захватывающую экскурсию, посвящённую жизни и искусству русского ювелира Карла Фаберже. Она начинается с посещения музея в Шуваловском дворце. Здесь представлены изделия знаменитой фирмы, в том числе яйца Фаберже. Ювелир делал их для семьи Романовых.

Мария Фёдоровна, урождённая Дагмар, была супругой российского императора Александра III. В коллекции её монарших родителей находилось пасхальное яйцо, сделанное французским ювелиром в XVIII веке.

[Динара Яруллина, экскурсовод музея]:

«Там тоже была скорлупа, внутри желток, в желтке курочка. Но Фаберже не делал точную копию. Он немножко видоизменяет это изделие, меняет сюрпризы».

Экскурсия продолжается посещением фабрики «Русские Самоцветы». Здесь делают украшения, сувениры, предметы интерьера и, конечно же, яйца-шкатулки, похожие на изделия Фаберже.

[Любовь Шерстенева, сотрудница компании «Русские самоцветы»]:

«Сегодня мы используем современные технологии. Они более простые, но с декоративной точки зрения не менее выразительные, чем у Фаберже».

В экскурсию также включены мастер-классы по росписи миниатюрного пасхального яйца в традиционной технике холодной эмали на серебре.

Следующая остановка – у дома, где жил Карл Фаберже с семьёй. Там же располагались мастерские и торговый зал.

Завершается экскурсия у заброшенной усадьбы, принадлежавшей ювелиру. Существует легенда, что его сын зарыл здесь мешки с драгоценностями перед бегством из послереволюционной России. Существование сокровищ подтверждают документы Франца Бирбаума, который работал в фирме «Фаберже».

[Валентин Скурлов, историк]:

«У Бирбаума числятся эти записки, где написано, сколько пакетов было с драгоценными вещами».

Революция в России сильно потрясла Карла Фаберже, и он так и не смог оправиться после ужасающих событий. Ювелир умер в Швейцарии в сентябре 1920-го. Ему было 74 года.

Короткая ссылка на эту страницу: