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Как благодаря кошке приют выиграл премию

Как благодаря кошке приют выиграл премию
Как благодаря кошке приют выиграл премию

Сотрудники приюта в Кливленде спасли щенка питбуля, которому был всего день отроду. Шансов выжить у малыша практически не было. Щенка назвали Ноланд.

В это время в приюте жила недавно окотившаяся кошка Лурлин. Сотрудники приюта надеялись, что кошка примет Ноланда. Так и случилось. Лурлин отнеслась к щенку как к собственному котёнку. Благодаря кошке щенок подрос и окреп, и его стали подкармливать из бутылочки.

Вскоре кошку и щенка пристроили в хорошие руки, и теперь у каждого есть хозяин. Благодаря этой истории приют в Кливленде выиграл премию фонда Petco в размере 25 тысяч долларов.

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