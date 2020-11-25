Защитись с шиком: в Японии продают роскошные маски стоимостью миллион иен
Защититься от COVID-19 с шиком предлагают японским модницам. В этом магазине в Токио выставили маски для..
Дата загрузки: 2020-11-26
Одна маска сделана из материи и украшена бриллиантом в 0,7 карата, жемчугом, а также кристаллами Swarovski. Их здесь уместилось 300 штук. Вторую маску соткали из жемчуга акоя. Его выращивают искусственно – в основном, на островах Хонсю и Кюсю.
[гостья магазина]:
«Цена немного пугает. Всё-таки это дорого, поэтому я не могу запросто такое себе позволить».
Впрочем, производитель и не стремится только к продаже роскошных масок.
[Адзуса Кадзитака, сотрудница магазина]:
«Хотя никто пока не покупал эти маски, некоторые клиенты восхищались ими и говорили, что маски красивые и удивительные. Поэтому мы надеемся, что они просто поднимут настроение тем, кто их видит».
Японские маски не самые дорогие в мире. Пока такой считается защитное средство, созданное израильскими ювелирами из бриллиантов и 18-каратного золота. Стоит маска полтора миллиона долларов.
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