Австралийка 20 лет убирается на местах тяжких преступлений
Австралийка Кристин Каммингс полжизни работает уборщицей. Но её профессия неразрывно связана с трагедиями. Она устраняет следы..
Дата загрузки: 2020-10-13
Австралийка Кристин Каммингс полжизни работает уборщицей. Но её профессия неразрывно связана с трагедиями. Она устраняет следы насильственных преступлений или самоубийств. Женщина берёт на себя эту трудную работу ради родственников жертв.
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