Австралийка 20 лет убирается на местах тяжких преступлений Австралийка Кристин Каммингс полжизни работает уборщицей. Но её профессия неразрывно связана с трагедиями. Она устраняет следы.. Дата загрузки: 2020-10-13

Австралийка Кристин Каммингс полжизни работает уборщицей. Но её профессия неразрывно связана с трагедиями. Она устраняет следы насильственных преступлений или самоубийств. Женщина берёт на себя эту трудную работу ради родственников жертв.

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