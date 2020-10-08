Тоскана привлекает туристов изолированным отдыхом в замке

Итальянский замок Торре Палацонне. Он был построен XI веке недалеко от Сиены в Тоскане. Недавно его..

Итальянский замок Торре Палацонне. Он был построен XI веке недалеко от Сиены в Тоскане. Недавно его переоборудовали под роскошную виллу и начали сдавать туристам.

Так владелица решила адаптироваться к новым условиям, чтобы спокойно пережить пандемию. Тоскана, как и многие другие регионы, живущие за счёт туристов, переживает нелучшие времена.

У посетителей есть возможность вообще не покидать замок. Здесь работает повар, проводятся дегустации вин и художественные мастер-классы. Словом, есть всё, чтобы гостям было интересно.

[Китти Уолш, владелица замка]:«Отпуск на вилле намного безопаснее, чем, например, проживание в отеле. На самом деле, все наши гости изолированы».

Пострадала ещё одна важная местная отрасль – виноделие. В этом году, впервые за 30 лет, продажи в ней упали на 4%. Это произошло после того, как были вынуждены закрыться отели, рестораны и винные магазины по всему миру.

Впрочем, винодельни тоже нашли способ адаптироваться к новым условиям. Теперь они делают скидки, а также больше фокусируются на онлайн-продажах.

[Барбара Боллани, представительница винодельни]:«Мы улучшили наш веб-сайт, создав более привлекательную онлайн-страницу, на которой люди могут найти форму для заполнения».

Владелица этого магазина винтажной одежды говорит, что тоже изменила подход к продажам. В то время как посетителей стало меньше, более близкое общение с покупателями позволило ей выстроить долгосрочные отношения.

[Алессандра Алоэ, владелица винтажного магазина]:«Бизнес стал другим, и он продолжит медленно меняться. В этом году клиентов лишь пятая часть привычного количества».

При этом местный бизнес ожидает, что, несмотря на временные ограничения, в регион вернётся былое количество гостей, а с ним – и благосостояние местных предпринимателей.

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