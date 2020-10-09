Луиза Глюк из США получила «Нобелевку» по литературе за «безошибочный поэтический голос»

В Стокгольме продолжается Нобелевская неделя. Шведская королевская академия наук объявила лауреата премии по литературе. Ею стала..

[Матс Мальм, секретарь Шведской академии]:

«Нобелевская премия по литературе 2020 года присуждается американской поэтессе Луизе Глюк за её безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой превращает индивидуальное существование в универсальное».

В Стокгольме продолжается Нобелевская неделя. Шведская королевская академия наук объявила лауреата премии по литературе. Ею стала 77-летняя писательница из США.

Луиза Глюк получила первую премию в 1968 году от Американской академии поэтов. Тогда наградой отметили её произведение под названием «Первенец». Писательница считается одним из самых выдающихся поэтов современной американской литературы. При этом центральной темой в её творчестве отаётся семья.

Ранее в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по медицине, физике и химии.

В области медицины наградой отметили троих учёных за открытие вируса гепатита С и его изучение. Лауреатами стали американцы Харви Алтер и Чарльз Райс, а также британский микробиолог Майкл Хаутон.

Открытие, сделанное в 89-м году, позволило диагностировать болезнь, которая несёт угрозу развития цирроза или рака печени. Своевременное лечение позволяет избежать этого.

Нобелевскую премию по физике в этом году присудили за исследования чёрных дыр. Половину премии получит британский физик и математик Роджер Пенроуз за открытие того, что образование чёрных дыр подтверждает общую теорию относительности.

Вторую половину разделят немецкий астрофизик Райнхард Генцель и американский учёный-астроном Андреа Гез. Они независимо друг от друга доказали, что в центре нашей галактики находится сверхмассивная чёрная дыра.

За достижение в области химии премию получат француженка Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна. Восемь лет назад они открыли так называемые «генетические ножницы». Это метод изменения генома организма, при котором можно удалять, включать или перемещать фрагменты ДНК.

Обычно торжественное награждение проходит в декабре. Однако в этом году из-за пандемии его отменили. Лауреатам вручат награды в их странах. Церемония будет транслироваться по телевидению и через Интернет.

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