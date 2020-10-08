Слиться с подводным миром: в Гонконге занимаются йогой в океанариуме

Слиться воедино с подводным миром можно в парке развлечений в Гонконге. В океанариуме на фоне плавающих..

Слиться воедино с подводным миром можно в парке развлечений в Гонконге. В океанариуме на фоне плавающих акул, скатов и других морских обитателей проходят занятия йогой. [Джессика Ли, инструктор по йоге]:«Здесь царит умиротворение. Как только входишь в аквариум и видишь рыб, то сразу успокаиваешься. Смотришь, как они движутся в воде, и сам начинаешь чувствовать себя непринужденно».

Участники занятий говорят, что такая атмосфера помогает им двигаться более плавно и почувствовать единение с морским миром.

Впрочем, попрактиковать йогу можно и на SUP-бордах в бассейне. Здесь светит солнце и слышится шум искусственных водопадов.

Тематический парк также готовится открыть пешеходные тропы под канатной дорогой, которая выходит к Южно-Китайскому морю. Для тех, кто захочет разбить лагерь, есть палатки с кондиционером.

Однако новые услуги оценили не все. Некоторые пока не готовы за них платить.

[гостья парка развлечений Ocean Park]:«Думаю, это лишнее. Зачем заниматься йогой или ходить в походы в парке развлечений? Для этого нужно покупать дополнительный билет, а в других местах можно сходить в поход бесплатно. Йога также должна быть бесплатной, если занимаешься на улице».

Парк развлечений был закрыт большую часть года и вновь открылся только в сентябре. Гости должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию, поэтому посетителей пускают вдвое меньше, чем до пандемии.

Местные власти предоставили парку помощь в 700 миллионов долларов США, чтобы справиться с последствиями карантина.

В океаническом парке также есть зоопарк и множество аттракционов.

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