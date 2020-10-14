Плантации авокадо «выпили» почти всю воду на юге Португалии

Ричард Алан, как и многие британцы-пенсионеры, купил дом в португальском регионе Алгарве и стал выращивать овощи...

Ричард Алан, как и многие британцы-пенсионеры, купил дом в португальском регионе Алгарве и стал выращивать овощи. Но любимое занятие оказалось под угрозой – колодец почти высох. Вода начала кончаться по всему региону.

Некоторые защитники природы и мелкие фермеры считают, что в этом виновны плантации авокадо. Эти деревья потребляют в четыре раза больше воды, чем традиционные для Алгарве апельсиновые культуры.

[Ричард Алан, фермер]:

«Я уверен, что грунтовые воды уходят в авокадо или испаряются. Мы думали, что сможем пользоваться этой водой, но нам ничего не достаётся».

Посадки авокадо в Алгарве занимают 1600 гектаров. Причём с 2018 года их площадь выросла вдвое. В деревне Баран-де-Сан-Жуан, недалеко от дома Ричарда, тоже есть плантация этих деревьев. Под неё отведено 200 гектаров земли. За сутки эти авокадо потребляют до четырёх миллионов литров воды.

Ситуация осложняется засухой. Одно из главных водохранилищ региона заполнено на 18%. Это самый низкий уровень среди всех водохранилищ Португалии. Специалисты говорят, что воды хватит только до конца года.

Однако фермеры пока не намерены отказываться от выращивания авокадо. Эти плоды приносят больший доход, чем апельсины, и спрос на них высокий.

[Жозе Кампуш, фермер]:

«Авокадо любят. Это – «зелёное золото». Однако появились трудности – воды не хватает. Посмотрим, как долго это продлится. Если проблема не решится, то неизвестно, сохранятся ли эти плантации в Алгарве».

Некоторые рестораны готовят все блюда с добавлением этого плода.

[Руи Барата, владелец ресторана]:

«Это очень модно, и молодёжь переходит на здоровое питание, в которое входит авокадо. Это суперполезный плод, который приносит большую пользу организму».

В прошлом году из Португалии в Испанию экспортировали 2500 тонн авокадо. В этом году ожидают увеличение объёма экспорта в два раза.

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