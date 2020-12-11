Премьер Великобритании: «Есть большая вероятность выхода без сделки»

В порту английского города Довер и на подъездах к нему выстроилась длинная очередь из грузовиков. Машины,..

В порту английского города Довер и на подъездах к нему выстроилась длинная очередь из грузовиков. Машины, следующие в Евротоннель, растянулись на несколько километров.

Такие очереди образовались за несколько недель до окончания переходного периода «брексита». Он завершается 31 декабря. При этом торгового соглашения стороны пока так и не заключили.

Британский премьер Борис Джонсон в четверг отметил, что есть очень большая вероятность выхода Великобритании без торговой сделки.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Нужно очень ясно понимать: есть большая вероятность того, что у нас будет решение, которое больше похоже на отношения Австралии с ЕС, Канады с ЕС. И это неплохо. Как я уже сказал, мы можем использовать это в интересах обеих сторон, для Великобритании есть много возможностей. Но да, сейчас настало время для людей и компаний начинать готовиться к 1 января, потому что, поверьте мне, в любом случае изменения будут».

Европейский союз и Великобритания не могут договориться по поводу прав на рыболовство в британских территориальных водах, а также по вопросам государственных субсидий и механизма разрешения будущих торговых споров.

Французские рыбаки обычно закидывают свои сети у британского побережья, где запасов рыбы особенно много. Правила ЕС позволяют им подходить на шесть морских миль к берегу. Однако, если Лондон покинет блок без сделки, то с 1 января ближе чем на 200 морских миль подходить к британскому побережью будет нельзя.

[Николя Марголье, рыбак]:

«Если соглашения не будет, всё станет сложно, поскольку у европейских лодок больше не будет доступа в британские территориальные воды. То есть французские, бельгийские и голландские лодки будут рыбачить у берегов Франции. И все сопутствующие профессии тоже будут там. Начнутся проблемы с сосуществованием: траулеры, сейнеры, ловцы крабов – для всех места никогда не хватит».

Тем временем, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорит, что переговоры всё ещё продолжаются, и в скором времени будет принято решение.

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