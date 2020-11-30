Великобритания и Франция подписали договор о пресечении нелегальной миграции

Французское побережье Ла-Манша будут патрулировать вдвое больше полицейских, а в помощь им выделят больше технических средств...

[Прити Пател, министр внутренних дел Великобритании]:

«Наши две страны стоят плечом к плечу, когда дело касается борьбы с нелегальной миграцией. Но сейчас мы разрабатываем не только стратегию, но и тактические ходы, которые наши страны могли бы делать вместе».

Французское побережье Ла-Манша будут патрулировать вдвое больше полицейских, а в помощь им выделят больше технических средств. Это дроны, радары и бинокли ночного видения. Лондон и Париж договорились принять такие меры, чтобы остановить нелегальную миграцию в Великобританию.

В этом году наплыв мигрантов в Великобританию резко увеличился. Французские власти уже остановили 5000 нелегальных путешественников, сотни были арестованы. Глава МВД Великобритании считает, что попыток пересечь Ла-Манш стало больше из-за хорошей погоды летом. Также большую роль сыграли нелегальные перевозчики людей.

Мигранты плывут через Ла-Манш на переполненных резиновых лодках, самодельных плотах, а иногда вплавь в спасательном жилете. В итоге в этом году до Соединённого Королевства добрались 7400 нелегальных искателей убежища, не менее семи человек погибли.

[Прити Пател, министр внутренних дел Великобритании]:

«Сейчас мы вырабатываем тактический подход, который и глава МВД Франции, и я сможем использовать, чтобы законно остановить деятельность нелегальных перевозчиков людей. Так мы хотим гарантированно пресечь гибель людей на море».

Британский министр также отметила, что теперь из-за повышенного внимания к лодкам мигранты стали чаще переправляться через Ла-Манш на грузовиках. Они прячутся в машинах, плывущих на пароме. Французские власти ужесточат контроль.

Министр внутренних дел Великобритании также планирует к следующему году усовершенствовать законы, которые регулируют предоставление убежища.

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