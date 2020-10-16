Стервятники в Кении погибают из-за конфликта людей со львами

Эта стая стервятников пирует в кенийском заповеднике «Ол Педжета». Но такие угощения не везде пробовать безопасно...

Эта стая стервятников пирует в кенийском заповеднике «Ол Педжета». Но такие угощения не везде пробовать безопасно. В других районах Кении туши часто оказываются отравленными, и птицы погибают.

Главная причина – конфликт природы и человека.

[Дарси Огада, сотрудница организации Peregrine Fund]:

«Самая большая угроза для стервятников – отравленная еда. Но обычно она предназначается не для них, а для львов, гиен и леопардов, поскольку они убивают домашний скот».

Фермеры начиняют туши животных пестицидами. Но попробовать их первыми прилетают стервятники и другие хищные птицы. В итоге за один раз может погибнуть несколько десятков пернатых.

А на восстановление популяции нужны десятилетия, поскольку падальщики размножаются медленно.

Четыре из восьми видов стервятников в Кении уже находятся под угрозой исчезновения. Популяция бурого стервятника за 45 лет сократилась на 90%.

Специалисты говорят, что из-за снижения численности этих птиц пострадает вся экосистема региона.

Природоохранная организация Peregrine Fund из США предлагает провести обучение среди фермеров. Им не просто расскажут, чего делать нельзя, но и помогут решить проблему.

[Мартин Одино, сотрудник организации Peregrine Fund]:

«Мы обучим скотоводов строить недорогие заграждения, которые помогут защитить скот от хищников».

Проект будет работать в районах Лайкипиа и Самбуру, где есть заповедники. В них обитают львы, чёрные носороги, слоны и зебры.

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