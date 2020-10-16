Фисташки на родине Дон Кихота: новая культура против безработицы

Испанский регион Кастилия-Ла-Манча известен как родина Дон Кихота. Кроме того, здесь традиционно много виноградников и оливковых..

Испанский регион Кастилия-Ла-Манча известен как родина Дон Кихота. Кроме того, здесь традиционно много виноградников и оливковых рощ. Но заработать на них всё сложнее из-за падения цен. Теперь многие местные жители увлеклись выращиванием фисташек. Фермер Адриан был одним из первых, кто пошёл на риск.

[Адриан Роман, фермер]:

«Когда люди видели, как я уничтожал свой виноградник, меня называли сумасшедшим. Они продолжали считать меня сумасшедшим, потому что поначалу фисташковые деревья не приносили плодов. Пришлось ждать десять лет. <> Но теперь в ближайшие годы цены на фисташки будут высокими. И хотя мы не заработаем на этом состояние, но сад стал прибыльным».

Хесус Сантьяго раньше работал на шахте, но также связал свою жизнь с фисташками. В настоящее время в Испании эти деревья выращивают на 50 тысячах гектаров, но уже через 10-15 лет площадь расширится до 300 000 гектаров.

[Хесус Сантьяго, фермер]:

«Это не зелёное золото. Культура прибыльная, но нужно много работать. Ещё десять лет назад здесь о ней знали крайне мало, фермеры совершали много ошибок. Не было растительного материала, привитые саженцы плохо приживались».

В Кастилии жаркий климат с низкой влажностью и небольшим количеством морозов, что идеально подходит для выращивания фисташек. Фермеры также говорят, что здесь орехи приобретают особый вкус.

[Дэвид Перес, фермер]:

«Всё это благодаря нашим почве и климату. Здесь наблюдаются экстремальные температуры: летом выше плюс 40 градусов, а зимой бывает минус пять, шесть, семь».

В настоящее время у фисташковой индустрии Испании нет конкурентов в Европе. Эксперты считают, что вскоре страна может встать в один ряд с крупнейшими мировыми производителями фисташек – Ираном и США.

[Хосе Франсиско Коусейро, аналитик]:

«В Испании – самый подходящий климат в Европе для выращивания фисташек. По своим органолептическим качествам местные орехи даже лучше калифорнийских. Зато наблюдается низкая урожайность с одного гектара. Намного ниже, чем в США. Но у испанских качество выше».

80% урожая испанских фисташек идёт на экспорт в Германию, Францию, Италию и Великобританию.

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