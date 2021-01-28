Почему на южном побережье Кении стало вылупляться больше черепах

Эти крошечные зелёные черепахи только что вылупились на пляже Тиви в Кении. За детёнышами наблюдает местный..

Эти крошечные зелёные черепахи только что вылупились на пляже Тиви в Кении. За детёнышами наблюдает местный рыбак Мкамбе. Он охранял эту кладку три месяца, благодаря чему все детёныши выжили.

Мкамбе и другой рыбак Салим помогают волонтёрской организации «Черепашья полиция Тиви», которая сотрудничает со Службой охраны дикой природы Кении. Рыбаки и добровольцы патрулируют 12 километров береговой линии, наблюдая за кладками яиц и собирая пластиковый мусор.

[Свалехе Мкамбе, рыбак]:

«Мне по душе это занятие. Раньше этих черепах ели. Мне это не нравилось, потому что черепахи привлекают много рыбы и люди со всего мира приезжают посмотреть на них».

Зелёные черепахи занесены в Красную Книгу, и им угрожает исчезновение. Главная причина в том, что черепах и яйца долгое время употребляли в пищу. Однако на южном побережье Кении ситуация улучшается благодаря усиленной охране.

[Шаабан Салим, рыбак]:

«Это принесло много пользы, потому что с 2019 года мы не слышали ни одного сообщения о том, что кто-то ест или убивает черепах. Поэтому черепахи теперь реже погибают».

Обычно Мкамбе и Салим не помогают охранять черепах, а занимаются подводной рыбалкой. Однако из-за пандемии местные отели закрыты и туристов нет, поэтому мужчинам некому продавать улов. Пережить трудные времена им помогает основатель «Черепашьей полицииТиви», который также владеет гостиницей.

[Свалехе Мкамбе, рыбак]:

«Программа по охране черепах помогает нам, и мы получаем некоторый доход. Даже если мы выходим в море только на два дня, мы знаем, что всё равно получим какие-то деньги. Так мы хотя бы можем позаботиться о детях».

Рыбаки также прошли образовательные курсы, посвящённые охране черепах. Теперь мужчины делятся этими знаниями с другими местными жителями.

На пляжах Кении размножается много видов черепах, в том числе – кожистые черепахи и рептилии вида настоящая каретта.

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