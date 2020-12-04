Самозаряжающиеся электротележки экономят силы жителям Кении

Обычные тележки на колёсах – одно из самых распространённых и недорогих средств транспортировки товаров по всему..

Обычные тележки на колёсах – одно из самых распространённых и недорогих средств транспортировки товаров по всему миру.

В Кении такие зачастую используют для перевозки продукции с рынков в разные пункты назначения.

И для сотен людей толкание таких тележек по загруженным дорогам Найроби – единственное средство к существованию.

[Роберт Мусса, толкатель тележки]:

«Мы очень устаём, потому что часто дорога очень плохая, на дорогах бывают пробки. Даже на больших трассах возникают проблемы. Но мы всё равно пытаемся выжить».

Впрочем, одно изобретение может облегчить работу этих кенийцев. Недавно изобретатель Кеннет Гуантай придумал электротележку, которая использует кинетическую энергию для самозарядки. Её легко использовать, и не нужно прилагать много сил, чтобы её толкать.

Электроустройство едет быстрее обычных тележек, это означает, что из-за них не будут образовываться пробки.

При этом топливо использовать не нужно.

[Кеннет Гуантай, изобретатель]:

«Преимущество электрической тележки по сравнению с обычными в том, что она увеличивает производительность, она экологичная и не загрязняет окружающую среду. Она также увеличивает доход владельцев с точки зрения загруженности и производительности».

Изобретатель говорит, что решил создать такое устройство, поскольку ему стало жалко людей, толкающих обычные тележки ради заработка.

[Йосфат Йего, толкатель тележки]:

«Я зарабатываю больше денег, чем раньше. На старую тележку уходило много энергии. Даже просто толкать её было сложно».

В ближайшее время изобретатель хочет запустить массовое производство этих тележек.

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