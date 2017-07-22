Шеф-повара покупают овощи, выращенные на плавучих островах ацтеков

В двух десятках километров от центра Мехико находится Сочимилько, известный как Мексиканская Венеция. Здесь среди древних каналов ацтеков можно найти одно из чудес света – чинампы.

Это плавучие острова, которые возводили в заболоченных почвах индейцы ещё в доколумбовые времена. На них выращивали овощи и фрукты. Снимали по несколько урожаев в год.

30 лет назад Сочимилько вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако теперь чинампам угрожает загрязнение, а традиционная культура земледелия оказалась под угрозой исчезновения.

[Мойсес Варгас, сотрудник отдела городского планирования]:

«Главные проблемы – затопление водой и урбанизация. Ещё надо понять, как сделать это место полезным и в то же время сохранить знания коренных жителей».

И сохранить историческое наследие региона решили местные рестораторы. Они закупают овощи и фрукты, выращенные на плавучих фермах. И это несмотря на то, что стоит такая продукция дороже той, что обычно продают на рынках.

Многие с радостью переплачивают. Говорят, дело не только в том, что сегодня среди ресторанов популярно переходить на органические продукты.

[Эдуардо Гарсия, шеф-повар и владелец ресторана]:

«Меня к этому побуждают не тренд и не мода. Я считаю, что все рестораны в мире должны покупать вот такой альтернативный товар. Это дороже и труднее найти, но если не будет спроса, то и ферм таких не станет».

Лусио основал здесь ферму в 2001. Выращивает овощи и зелень без химических удобрений и пестицидов. Говорит, что держится на плаву благодаря заказам ресторанов.

[Лусио Усобьяга, владелец фермы]:

«Моя цель – вернуть культурную и экономическую ценность чинампам, чтобы люди рассматривали их, как место для ведения сельского хозяйства, а не строили на них дома».

Чинампы возводили на территории Мексики с 600 по 900 годы нашей эры.