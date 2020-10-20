Карантин в Италии показали через объективы фотожурналистов

Медсестра Кристина проводит дни в заботе о пациентах с COVID-19 в одной из больниц Италии. В..

Медсестра Кристина проводит дни в заботе о пациентах с COVID-19 в одной из больниц Италии. В апреле фотограф Associated Press Лука Бруно задокументировал жизнь женщины на работе и дома.

Некоторые из этих снимков стали частью фотовыставки, которая открылась в Риме. Здесь – и другие медработники с передовой противостояния пандемии.

72 фотоработы сделаны 30-ю фотографами из 10 стран. На них – разные аспекты жизни в условиях карантина: больницы, палаты интенсивной терапии, благотворительные организации, а также опустевшие улицы больших городов.

[Антонио Каланни, фотограф]:«Каждый день мы слышали истории, свидетельства. Мы жили в определённых ситуациях. И каждый раз в конце дня, когда я собирал свою аппаратуру, снимал объективы с фотоаппарата и садился в машину, чтобы ехать домой, я просто не мог не плакать. Мы прятали свои слёзы, но их невозможно было сдержать из-за того, с чем мы сталкивались».

Выставку организовала итальянская Ассоциация иностранной прессы. Её руководитель рассказывает, что во время пика эпидемии в Италии фотожурналисты не могли сидеть сложа руки.

[Триша Томас, глава Ассоциации иностранной прессы в Италии]:«Внезапно мы поняли, что наши фото оказываются на обложках всех газет. Наши истории стали самыми востребованными на всех телеканалах. Мы должны были выходить наружу и работать во время карантина. Мы надевали маски, закрывали себя и держали дистанцию. Но нам нужно было рассказывать о том, что происходит в Италии».

Ассоциация отмечает, что этой выставкой хочет поблагодарить всех, кто сражается с пандемией, а также сохранить память о периоде, во время которого умерло около 30 тысяч человек.

Выставка будет работать до 1 ноября.

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