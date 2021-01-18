Как скалолаз в инвалидном кресле покорял 300-метровый небоскрёб
300-метровый небоскрёб в Гонконге и человек в инвалидном кресле, который пытается его покорить. Сантиметр за сантиметром..
Дата загрузки: 2021-01-18
В общей сложности 37-летний Лай покорял здание более 10 часов. В интервью до восхождения он говорил, что взбираться на горы легче.
[Лай Цзивай, альпинист]:
«Забираясь на гору, я могу держаться за камни или небольшие выступы, но когда одно стекло, то можно надеяться только на верёвку, на которой висишь».
Несмотря на неудачу, в ходе мероприятия удалось собрать более 670 тысяч долларов США для помощи пациентам с травмами позвоночника.
Этим мероприятием Лай также хотел отметить 10 лет со дня дорожной аварии, из-за которой его нижняя часть тела оказалась парализованной.
До ДТП он был одним из самых известных в мире альпинистов. Четыре раза побеждал на Азиатском чемпионате скалолазания. В определённый период был на восьмом месте в мире среди альпинистов.
На адаптацию к жизни в коляске ушли годы. В итоге Лай вернулся к работе инструктором по скалолазанию. Спустя ещё какое-то время снова стал покорять горы.
[Лай Цзивай, альпинист]:
«Я спрашивал себя, какая у меня цель в жизни? Я начал задумываться о том, что могу снова забираться на горы, даже в инвалидном кресле я могу снова стать скалолазом. Я определил цель в жизни и осознал, что могу заниматься тем, чем хочу».
Несмотря на то, что в этот раз Лаю не удалось добиться цели, он не собирается опускать руки.
[Лай Цзивай, альпинист]:
«Некоторые не понимают сложностей людей с инвалидностью. Некоторые думают, что они всегда слабые, что им нужна помощь, их нужно жалеть. Но я хочу сказать всем, что это не так. Если человек с инвалидностью может добиваться своих целей, то он будет дарить возможности, надежду и свет. Таких людей не надо считать слабыми».
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