Для австралийских смельчаков прыжки со скалы стали демонстрацией единства и доверия

На вершине скалы на востоке штата Новый Южный Уэльс собрались двенадцать австралийских любителей свободного полёта. Они..

На вершине скалы на востоке штата Новый Южный Уэльс собрались двенадцать австралийских любителей свободного полёта. Они прыгают с 60-метрового утёса, используя страховочные верёвки.

Этот вид экстремального спорта похож на банджи-джампинг, но в этом случае резинку заменяет верёвка. Она закреплена на канате, натянутом между двумя близлежащими скалами.

По словам Дейзи, прыгать страшно. Она решается на это только потому, что уверена в безопасности.

[Дейзи Аллен, жительница Австралии]:

«Для меня это вопрос способности успокоиться, сконцентрироваться и сосредоточиться на дыхании. Мне нравится именно этот аспект, потому что я могу войти в состояние, когда сознание становится чистым».

Трудно шагнуть со скалы не только девушкам, но и мужчинам.

[Том Оливер, житель Австралии]:

«В голове звучат два голоса. Один пытается отговорить, а другой – уговорить. И вот начинаешь больше прислушиваться к голосу, который уговаривает, а не наоборот».

Для Оливера важно доверие к друзьям, вера в то, что они ответственно обо всём позаботились.

[Том Оливер, житель Австралии]:

«Потом только остаётся верёвка в руках, и просто нужно решиться на прыжок. Часто это самое трудное».

После прыжка человека поднимают на вершину утёса. Верёвку тянут всей командой.

Любители этого экстремального развлечения говорят, что важен не сам прыжок. Главное во всём процессе – единство и доверие друг к другу.

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