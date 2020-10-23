На итальянском острове Сардиния родился зелёный щенок
На итальянском острове Сардиния родился зелёный щенок. Это произошло на ферме в Паттаде. Дворняжка по кличке..
Дата загрузки: 2020-10-23
На итальянском острове Сардиния родился зелёный щенок. Это произошло на ферме в Паттаде. Дворняжка по кличке Спелаккия принесла пятерых детёнышей. У четверых белоснежная шерсть, а у пятого – с зеленоватым оттенком. Владельцы фермы назвали щенка Фисташкой.
Собаки с зелёной шерстью рождаются крайне редко. Необычный окрас появляется в утробе матери. В плаценте собак присутствует пигмент биливердин. Он представляет собой промежуточный продукт распада гемоглобина. Благодаря ему синяки на теле человека постепенно меняют цвет на зелёный, а потом – жёлтый.
Чтобы щенок родился зелёным, нужны два условия. Он должен долго лежать в том месте, где образуется биливердин, а его шерсть должна быть светлой.
Впрочем, такой окрас постепенно смывается. Фисташка тоже вскоре станет белой, как её братья и сёстры.
Подросших щенков фермеры отдадут новым хозяевам, но Фисташка останется со своими родителями. Её обучат пасти овец.
Фермеры уже привязались к Фисташке и считают её символом надежды во времена пандемии.
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