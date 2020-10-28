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Бывший российский космонавт предложил отправить всех президентов на МКС

Бывший российский космонавт предложил отправить всех президентов на МКС

Бывший российский космонавт Михаил Корниенко поделился воспоминаниями о работе на орбитальной станции. Он провёл на ней..

Дата загрузки: 2020-10-28

Бывший российский космонавт Михаил Корниенко поделился воспоминаниями о работе на орбитальной станции. Он провёл на ней в общей сложности почти полтора года.
А 2 ноября исполнится 20 лет со дня первого полёта на МКС долговременной экспедиции.
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