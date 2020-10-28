Исследование: антитела от COVID-19 могут исчезать

Антитела, выработанные в ответ на новый коронавирус в организме человека, возможно, быстро пропадают. К такому выводу..

Антитела, выработанные в ответ на новый коронавирус в организме человека, возможно, быстро пропадают. К такому выводу пришли британские учёные после масштабного исследования. Они выявили, что в течение лета в стране стало значительно меньше людей с иммунитетом к COVID-19.

Это поставило под сомнение идею о коллективном иммунитете к вирусу.

Исследователи начали проверять уровень антител у тысяч пациентов во время первой волны пандемии с марта по апрель. Затем они выяснили, что этот уровень значительно снизился в летний период.

[Грэм Кук, профессор инфекционных заболеваний]:

«Главное изменение, которое мы увидели в ходе трёх этапов исследования – это то, что число людей с антителами сократилось с 6% в конце июня до 4,4% в сентябре. Эти изменения могут казаться незначительными, но мы уверены, что изменения происходят. Мы также уверены, что более 90% населения по-прежнему стоит перед угрозой заражения».

При этом чаще всего антитела пропадают у тех людей, которые перенесли COVID бессимптомно и даже не знали, что были заражены.

Подобные выводы сделали и учёные в Германии. Они увидели, что даже в эпицентрах заражения у многих людей не вырабатываются антитела. Кроме того, даже если это происходит, они со временем пропадают.

Это заставляет исследователей по всему миру предположить, что организм людей будет реагировать на COVID-19 так же, как и на сезонный грипп, и что действие будущей вакцины скорее всего будет ограничено определённым периодом времени.

Между тем, в мире продолжает нарастать вторая волна пандемии, из-за которой многие страны мира возвращают часть строгих ограничений.

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