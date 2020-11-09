Уволенный малазийский пилот переквалифицировался в повара

Финальные приготовления перед открытием уличного кафе. Как только установлены столики и кухня, начинают поступать первые заказы...

Финальные приготовления перед открытием уличного кафе. Как только установлены столики и кухня, начинают поступать первые заказы.

Это заведение в малазийской столице по-своему уникально. Дело в том, что открыл его бывший пилот, который потерял работу из-за пандемии коронавируса.

Эпидемия больно ударила по индустрии авиаперевозок. Когда Азрина Мохамада Завави сократили, он не опустил рук, а решил переквалифицироваться.

Теперь продаёт лапшу и супы в униформе пилота.

[Азрин Мохамад Завави, бывший пилот]:

«Меня уволили с работы 30 октября. У меня за плечами 20 лет опыта в качестве пилота. А кафе «Кэптен Корнер» начало работу 23 октября. Мы придумали его с женой Латун Норхаяти. Идея пришла, когда мне сказали, что я, возможно, потеряю работу».

Азрин работал в авиакомпании Malindo Air. Вместе с ним уволили ещё около 2200 его коллег.

Впрочем, он надеется, что, когда пандемия закончится, он снова сможет вернуться за штурвал самолёта.

[Азрин Мохамад Завави, бывший пилот]:

«Я надеюсь, что пандемия закончится, а моя лапшичная будет успешной. Я надеюсь, что вернусь к полётам и снова стану пилотом».

Посетителям еда в этом кафе нравится.

[посетительница]:

«Я узнала об этом в соцсетях, поэтому после работы в офисе сюда пришла. Мы решили попробовать лапшу Лакса и карри. Очень вкусно. Всем стоит прийти и попробовать». [посетительница]:

«Мы только что из офиса. Мы решили прийти и поддержать пилота. Вот почему мы здесь».

Ну а Азрин говорит, что, даже если он вернётся в авиацию, кафе своё закрывать пока не планирует.

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