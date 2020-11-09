В преддверии главного у индуистов праздника Дивали в Нью-Дели запретили фейерверки
В преддверии главного для индуистов праздника Дивали в Нью-Дели полностью запретили продавать и запускать фейерверки. Власти..
Дата загрузки: 2020-11-09
Правительство Дели также ускорило темпы строительства необходимой инфраструктуры в системе здравоохранения, поскольку больных коронавирусом становится всё больше.
Фестиваль Дивали обычно отмечают по всей Индии с большим размахом. Это фестиваль огней, который символизирует победу добра над злом. В праздничный период люди украшают дома лампами и фонариками, молятся, а также запускают фейерверки.
[Акул Джайн, продавец фейерверков]:
«Сегодня правительство Дели ввело полный запрет на продажу и запуск фейерверков с 7 по 30 ноября. Мы закупили большую партию фейерверков стоимостью от 13 до 20 тысяч долларов. У нас были заказы… Теперь эти фейерверки придётся выбросить. Мы понесли большие денежные потери».
[Ситрам Гупта, продавец фейерверков]:
«Мы продаём в нашем магазине экофейерверки. От них загрязнение минимальное. Однако правительство внезапно запрещает все фейерверки. Бизнесмены в Нью-Дели понесут убытки в миллионы рупий».
Каждый год дым от фейерверков значительно ухудшает состояние атмосферы над индийской столицей. И он не рассеивается по несколько дней, поскольку в зимний период ветер очень слабый.
Вклад в загрязнение атмосферы также вносят угольные электростанции и фермеры, которые сжигают стернь на полях в октябре-ноябре.
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