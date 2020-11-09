«Карантинный» вертеп: фигуры людей в масках и с соблюдением дистанции

Этот вертеп создан неаполитанским ремесленником Дженни Ди Вирджилио. Но он отличается от подобных ему произведений. Все..

[Дженни Ди Вирджилио, скульптор]:

«Персонажи нашего вертепа одеты по моде XVIII столетия, но при этом так же, как и мы, должны носить маски и соблюдать дистанцию».

Этот вертеп создан неаполитанским ремесленником Дженни Ди Вирджилио. Но он отличается от подобных ему произведений. Все персонажи на нём – в масках и находятся на безопасном расстоянии. Особенно далеко мастер поставил людей старшего поколения. Без маски оставил только младенца Иисуса.

Фигурки Ди Вирджилио сделаны из глины и дерева. Одежда пошита вручную из тонкого шёлка.

Этой технике мастер научился у прадеда, который открыл своё дело в 1830 году. В последние годы эта узкая улочка стала обязательным местом посещения у туристов.

Приобрести вертепы здесь предлагают многие. Однако Дженни Ди Вирджилио был первым, кто поместил в вертеп современных персонажей, включая фигурки известных политиков, людей искусства и спортсменов.

Но в год пандемии, по его словам, появился и новый вид героев.

[Дженни Ди Вирджилио, скульптор]:

«Я создал фигурки врача и медсестры в масках и держащих Италию в руках, потому что хотел их поблагодарить. Я думаю, что они настоящие миссионеры, которые помогают всей Италии справиться с большим количеством проблем в больницах».

Мастер надеется, что герои в масках привлекут больше внимания и увеличат продажи. В связи с новым всплеском эпидемии его бизнес – под угрозой закрытия.

[Дженни Ди Вирджилио, скульптор]:

«В новостях говорится о новом карантине, во время которого закроют и нас. Но для нас важно не быть запертыми дома, и мы по-прежнему надеемся приходить сюда каждый день и оставаться на плаву».

Помимо небольшого магазинчика скульптор продает свои работы в Италии и за рубежом через интернет-магазин. Вертеп из трех фигурок с Марией, Иосифом и младенцем Иисусом стоит от 1200 евро.

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