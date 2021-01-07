Польские бизнесмены творчески обходят карантинные ограничения

Ледовый каток в польском городе Щецин замаскировался под цветочный салон. Владелец предлагает людям покупать розы. Ну..

[Томаш Форнальский, владелец ледового катка]:

«Коньки надевать необязательно, можно ходить в обычной обуви. Если кто-то хочет провезти ребёнка на санках, то и это разрешено. Можно прыгать или ползать на четвереньках так же, как и в любом другом магазине».

Ледовый каток в польском городе Щецин замаскировался под цветочный салон. Владелец предлагает людям покупать розы. Ну а в процессе раздумий о выборе цветка можно вдоволь покататься на коньках.

Бизнесмен творчески подошёл к своему делу из-за карантинных мер. 28 декабря власти Польши приказали на три недели закрыться отелям, ледовым каткам и лыжным курортам.

Но несмотря на уловку, владельцу катка в Щецине всё же не дадут работать.

[Малгожата Каплан, сотрудница санэпидстанции Щецина]:

«Сотрудники санитарной службы пришли к выводу, что это место – не цветочный магазин, а каток. Поэтому решено запретить эту деятельность, что доведено до сведения владельца. Решение вступает в силу немедленно».

Пытается обойти запрет властей и горнолыжный курорт Щирк. Здесь по-прежнему работает подъёмник. Просто владельцы объявили, что на склоне можно кататься только на санках. Правда, сюда всё равно пробрались и лыжники.

Туристы и местные жители удивляются, почему вдруг запрет не действует на санки. Некоторые рады развлечению, а некоторые встревожены.

[туристка]:

«Если можно было бы кататься на лыжах, очередь (к подъёмникам), вероятно, была бы больше. Мы сами каждый день приезжали бы кататься из Бельско-Бяла. Поэтому людей меньше, чем было бы, если бы разрешили кататься на лыжах». [жительница Щирка]:

«Всё это неправильно. На склоне горы Шкшичне довольно много людей. Думаю, не соблюдать ограничительные меры в это время очень опасно».

Польша по сравнению со странами Западной Европы хорошо перенесла первую волну пандемии. Однако осенью началась вторая, более масштабная вспышка эпидемии.

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