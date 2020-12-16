Каким будет карантинное Рождество в ЕС

Как сделать так, чтобы Рождество было и радостным, и безопасным одновременно? Страны ЕС пытаются найти ответ..

Как сделать так, чтобы Рождество было и радостным, и безопасным одновременно?

Страны ЕС пытаются найти ответ на этот вопрос на фоне второй волны пандемии.

Ограничения везде разные.

Так, итальянцы не смогут посетить рождественскую мессу в полночь. Папа Франциск проведёт её двумя часами ранее. Быть на ней сможет ограниченное число людей. Время сместили, чтобы все прихожане успели вернуться домой до начала комендантского часа в 10 вечера.

Нидерланды вводят «локдаун». Об этом сообщил премьер-министр Марк Рютте. По его словам, жёсткий карантин продлится пять недель. В этот период разрешается принимать у себя дома максимум трёх гостей.

В Германии с 16 декабря и по меньшей мере до 10 января не будут работать салоны красоты и большинство магазинов. Открытыми останутся только супермаркеты с товарами первой необходимости.

[Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии]:

«Наша частная и общественная жизнь будет ограничена сильнее, чем когда-либо в истории Федеративной Республики Германия».

На Рождество собраться вместе смогут максимум десять человек из двух домохозяйств, не считая детей.

[жительница Германии]:

«Для меня Рождество – это любовь, подарки не обязательны. Но, к сожалению, в этом году это запрещено. Очень печально».

Традиционные рождественские ярмарки страны в этот раз не работают. Однако вместо них открывают рынки с доступом на автомобилях.

[посетители рождественской ярмарки]:

«Прекрасная идея. Мне очень нравится. <> Необычная идея для необычного времени. <> Нужно пробовать, если есть возможность. Думаю, идея оригинальная. Посмотрим, как будет. Дети сидят сзади, и пока им весело».

В Австрии в этом году рождественские ярмарки тоже будут закрыты. Однако с 24 декабря можно будет посещать горнолыжные курорты.

[посетитель горнолыжного курорта]:

«Всё закрыто: отелям и ресторанам открыться не разрешили. Если работать будут только подъёмники, то на склонах будут кататься разве что местные жители».

В Великобритании с 23 по 27 декабря частные встречи ограничили тремя семьями. Можно будет посещать церкви или общественные места на открытом воздухе. При этом гостиницы и развлекательные заведения работать не будут.

[житель Великобритании]:

«Плохо, потому что у меня две гостиницы, и обе придётся закрыть. Это нехорошо».

Большинство стран ЕС – католические и протестантские. Это означает, что Рождество там отмечают 25 декабря.

Короткая ссылка на эту страницу: