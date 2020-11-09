Байден объявил о победе, но итог выборов по-прежнему неясен

Бывший вице-президент США Джо Байден уже объявил о своей победе на президентских выборах. Он заявил, что..

Бывший вице-президент США Джо Байден уже объявил о своей победе на президентских выборах. Он заявил, что собирается объединить страну. [Джо Байден, бывший вице-президент США]:«За нас отдано больше всего голосов в истории страны – 74 миллиона».

Впрочем, штаб Дональда Трампа обвиняет демократов в самых масштабных махинациях. Он уже подал судебные иски в ряде ключевых штатов. В них лидировал Трамп, однако в какой-то момент Байден резко сократил разрыв.

Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, который в настоящее время работает личным юристом Дональда Трампа, сказал, что президент не признает результаты выборов до окончания всех судебных разбирательств.

Ряд ведущих СМИ Соединённых Штатов 7 ноября уже объявили о победе Джо Байдена. Однако Джулиани считает, что медиа не решают исход голосования.

[Руди Джулиани, юрист Дональда Трампа]:«То есть мы должны забыть о законе? Судьи не в счёт? Все новостные агентства прогнозировали, что Байден победит с 10-процентным отрывом. Но что в итоге произошло? Не будьте смешными. Новостные агентства не решают исход выборов. Это делают суды».

Вслед за СМИ поздравления Джо Байдену стали поступать от мировых лидеров. Однако не всех. Так, президент Мексики объявил, что не поздравит нового президента до тех пор, пока не закончатся все судебные процессы.

Команда Трампа уже подала федеральные судебные иски в связи с тем, что республиканских наблюдателей не допускали к проверке во время подсчёта бюллетеней, которые пришли по почте. Именно этот вид голосования вызывал у штаба Трампа и самого президента больше всего опасений. По их мнению, голосование по почте позволяет производить масштабные махинации.

В Пенсильвании, согласно постановлению Верховного суда, будут отделены бюллетени, которые пришли после дня голосования. Как говорит юрист президента, там имели место масштабные фальсификации. И именно этот штат предоставил Байдену решающее число выборщиков. В вечер голосования Трамп там лидировал. Однако, когда подсчёт продолжился 4 ноября, Байден значительно сократил отставание.

По словам Джулиани, у него есть заявления о возможных фальсификациях, по меньшей мере, от 25 наблюдателей-республиканцев.

В Висконсине команда Трампа добивается пересчёта. Власти штата Джорджия уже объявили, что пересчёт будет.

В Аризоне штаб Трампа подал иск в связи с программной ошибкой в округе Марикопа. Там избирателям давали неправильные инструкции, в связи с чем автоматическая система не учитывала голоса пришедших на участки избирателей.

В Неваде было обнаружено более трёх тысяч случаев махинаций. В Мичигане же кампания Трампа подала иски в связи с недопуском к подсчётам наблюдателей-республиканцев.

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