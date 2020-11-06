В бельгийском Льеже заканчиваются места для пациентов с COVID-19

Врачи в больницах Бельгии опасаются, что уже через несколько дней у них закончатся места для пациентов..

[Марсьяль Мунен, завотделением по COVID-19]:

«Нам приходится выделять все возможные кровати, особенно в послеоперационной и операционной. Мы также переводим пациентов в другие больницы и даже заграницу».

Врачи в больницах Бельгии опасаются, что уже через несколько дней у них закончатся места для пациентов с COVID-19. Об этом рассказал завотделением в госпитале города Льеж. Этот город уже называют эпицентром распространения второй волны коронавируса в Европе.

Нескольких тяжелобольных пациентов пришлось перевезти в соседнюю Германию. Большинство из них подключены к аппаратам ИВЛ. Людей переправляют на вертолётах.

В Льеже за последние две недели было выявлено почти 3000 новых случаев заражения коронавирусом.

[житель Льежа]:

«Очень страшно, потому что многие не носят маски и вообще не обращают внимания на безопасность». [жительница Льежа]:

«Жить в Льеже совсем не страшно. Думаю, коронавирус повсюду – в Европе, в Льеже, в других странах мира. Пока мы защищаемся и носим маски, мне не страшно быть где угодно». [житель Льежа]:

«Общественные места закрыты. Я приехал сюда к подруге. Мы любим этот город, и нам несложно как можно лучше защитить себя и уважать нормы соцдистанцирования. Нужно продолжать жить».

В первую волну эпидемии в марте-апреле смертность от коронавируса на душу населения в Бельгии была одной из самых высоких в мире. Сейчас же здесь самый высокий в Европе процент заражения.

В стране живёт 11 миллионов человек, и в больницах находятся более 7400 пациентов с COVID-19. Почти полторы тысячи из них – в отделениях интенсивной терапии.

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