Оппозиционные гонконгские депутаты массово подали в отставку из-за дисквалификации их коллег

15 продемократических депутатов парламента Гонконга объявили о том, что массово уходят в отставку в знак протеста. Несколькими часами ранее 70-местный законодательный совет дисквалифицировал четверых оппозиционных членов. Их обвинили в том, что они ставят под угрозу национальную безопасность. [Ву Чхивай, продемократический законодатель]:«Решение, которое сегодня приняли центральные власти, просто говорит, что всё разделение власти у нас заберут, и вся власть будет сконцентрирована в руках главы администрации. И конечно этот глава – марионетка центральных властей в Пекине. Именно поэтому мы говорим, что настал конец принципу «одна страна – две системы»».

Дисквалификация стала возможной после того, как парламент Китайской Народной Республики принял резолюцию, позволяющую исключать депутатов Законодательного совета Гонконга без решения суда.

Теперь это можно делать на основе нового закона о нацбезопасности, который власти КНР летом также приняли в регионе напрямую. Согласно нему законодателей можно исключать по размытым обвинениям в поддержке независимости Гонконга, связях с иностранными силами и угрозе национальной безопасности.

[Кхуок Кхакхи, дисквалифицированный законодатель]:«Я больше не могу продолжать свою миссию в качестве законодателя – отстаивать демократию и свободу в Совете. Однако я могу пообещать, что продолжу это делать вместе с жителями Гонконга. Я продолжу отстаивать основные принципы свободы, демократии, справедливости и правосудия. Мы не можем сдаться». [Алвин Ён, дисквалифицированный законодатель]:«Впереди лежит ухабистая дорога. Будет очень сложно и непросто. Но я верю в Гонконг и всех гонконгцев по простой причине: мы знаем, что есть тысячи молодых людей, гонконгцев всех возрастов, которые готовы жертвовать ради Гонконга».

Во время передачи Гонконга от Великобритании КНР в 1997 году был подписан договор, который на 50 лет гарантировал региону его демократические свободы. Однако в последние годы здесь постоянно вспыхивают протесты, поскольку, как говорят люди, правящая в Китае компартия продолжает ущемлять их права.

Короткая ссылка на эту страницу: