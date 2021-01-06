Жители Гонконга шокированы массовыми арестами продемократических активистов

Более 50 продемократических активистов, бывших законодателей и политиков Гонконга были арестованы в среду утром. Это самое..

Более 50 продемократических активистов, бывших законодателей и политиков Гонконга были арестованы в среду утром. Это самое масштабное подавление оппозиции с тех пор, как здесь весной прошлого года приняли новый закон о нацбезопасности.

Все задержания произвели по подозрениям в попытке свержения государственной власти. Это одно из положений нового закона. Арестованным грозят длительные сроки, вплоть до пожизненного заключения.

Как предполагается, задержаны были организаторы праймериз. Их провели перед выборами в городской совет Гонконга в сентябре прошлого года. А разработала их гонконгская оппозиция, взяв в качестве примера праймериз в США.

Глава гонконгской администрации Кэрри Лам, которую называют ставленницей Пекина, предупреждала, что проведение праймериз могут счесть как подрывную деятельность с целью свергнуть правительство региона.

Среди арестованных также оказался американский юрист Джон Кленси, который помогал оппозиции в организации.

Жители Гонконга негодуют.

[жительница Гонконга]:

«Увидев сегодняшние новости, я была просто шокирована. Я очень расстроилась. Похоже, в Гонконге происходят изменения, а мы ничего не можем с этим поделать. Очень грустно. Даже во время пандемии власти делают так много, чтобы терроризировать людей». [житель Гонконга]:

«Если честно, мыслей в голове немного. Единственное, о чём я думаю, что нужно уезжать из Гонконга, перебираться в другую страну».

Протестное движение в Гонконге началось в апреле 2019 года в связи с намерениями властей ввести закон об экстрадиции. Позже законопроект отменили, однако выступления людей продолжились. Они расширили свои требования и стали добиваться того, чтобы Пекин прекратил усиливать своё влияние в регионе.

При этом, если раньше гонконгцы пользовались защитой местных законов и могли относительно свободно выражать своё мнение, то теперь в рамках нового закона о нацбезопасности, их могут арестовывать по размытым обвинениям в сепаратизме, терроризме и связях с иностранными силами.

США ввели санкции против чиновников, которые несут ответственность за принятие закона. Они также исключили Гонконг из списка территорий, которые пользовались статусом особого торгового и финансового партнёра Вашингтона.

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