Гонконгцы могут подавать на визу, которая позволит им стать британскими гражданами

Жители Гонконга с 31 января могут подавать документы на новую визу, которая открывает перед ними возможность..

Жители Гонконга с 31 января могут подавать документы на новую визу, которая открывает перед ними возможность стать гражданами Великобритании.

Облегчить процесс получения гражданства Лондон решил после того, как китайские коммунистические власти приняли в автономном регионе закон о национальной безопасности. Позже там начались аресты продемократических активистов и диссидентов по размытым обвинениям в терроризме, сепаратизме и связях с иностранными силами.

О подобной визе Великобритания объявила в прошлом году. Она сообщила, что все жители региона, которые обладают британским заморским паспортом Гонконга, могут в течение пяти лет жить и работать в Великобритании, после чего перед ними открывается возможность подавать документы на получение гражданства.

[Чжоху Ху, эксперт по миграционной политике]:

«Раньше на то, чтобы мигрировать в Великобританию, нужно было в целом не менее двух миллионов фунтов, или нужно было открыть бизнес в Великобритании в соответствии с условиями предпринимательской визы. Но с этой визой легче, поскольку она не требует никаких инвестиций».

Власти Великобритании говорят, что таким образом выполняют перед народом региона свои исторические и моральные обязательства, поскольку до 1997 года Гонконг был британской колонией.

Как ожидается, новая визовая программа может привлечь в Великобританию до 300 тысяч гонконгцев.

[житель Гонконга]:

«Я рассмотрю возможность переехать. Хотя некоторые аспекты экономики Великобритании не очень хорошие, но они относительно лучше, чем в Гонконге. Например, молодёжь не знает, как здесь выжить, поэтому я рассмотрю этот способ».

Между тем, Пекин называет обладателей заморских британских паспортов гражданами «второго сорта», а также обвиняет Лондон в том, что он вмешался во внутренние дела страны. Кроме того он объявил, что с 31 января перестал признавать эти документы действительными. То есть теперь их не принимают, к примеру, в аэропортах для идентификации личности.

В последнее время Пекин подвергается всё более жёсткой критике за его политику в Гонконге, а США в связи с законом о национальной безопасности лишили Гонконг статуса особого торгового партнёра Вашингтона, а также ввели санкции в отношении лиц, которые участвовали в принятии закона.

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