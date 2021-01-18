Скандал из-за детских пособий: правительство Нидерландов ушло в отставку

В Нидерландах продложают обсуждать отставку правительства, о которой объявили в пятницу. Премьер решил распустить Кабинет за..

В Нидерландах продложают обсуждать отставку правительства, о которой объявили в пятницу. Премьер решил распустить Кабинет за несколько недель до парламентских выборов из-за скандала вокруг детских пособий.

В декабре 2020 года парламент начал расследование в отношении тысяч нидерландских семей. Их ошибочно обвинили в злоупотреблении системой пособий. В итоге родители, которых признали виновными, должны были вернуть пособия, выделенные государством с 2013 по 2019 годы. В некоторых случаях размеры выплат достигали десятков тысяч евро.

Ложные обвинения коснулись 20 тысяч семей.

Жители Нидерландов по-разному относятся к отставке правительства.

[житель Нидерландов]:

«После всего, что произошло, это логично. Как сказал премьер-министр: правительство должно защищать граждан, но оно этого не сделало. Это был единственный выход». [жительница Нидерландов]:

«Жаль, потому что до выборов оставалось совсем немного. Я думала, они всё-таки дотянут».

Между тем, в стране действуют самые строгие карантинные правила с начала пандемии. Кабинет, который ушёл в отставку, по-прежнему будет действовать как временный до проведения в Нидерландах парламентских выборов.

[Эрик Вибес, министр экономики Нидерландов]:

«Родители, которые должны были получать пособие по уходу за ребёнком, были в очень тяжёлом положении. Верховенство закона потерпело крах, и это беспрецедентная ситуация». [Вопке Хукстра, министр финансов Нидерландов]:

«Надеюсь, что эта отставка покажет, что мы делаем всё возможное для восстановления доверия со стороны пострадавших, а также общества в целом». [Сигрид Кааг, министр внешней торговли Нидерландов]:

«Такие решения всегда принимать непросто, особенно в период самого масштабного кризиса со времён Второй мировой, когда в стране происходит столько всего, связанного с коронавирусом. Глубокий и структурированный доклад раскрывает беспрецедентную несправедливость. Для меня было неизбежным, что будут политические последствия».

При этом всем пострадавшим семьям правительство выделило компенсации в размере 30 тысяч евро.

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