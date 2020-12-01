Лидерам протестов в Таиланде выдвинули обвинения в неуважении к монарху

Ведущие лидеры протестов против монархии в Таиланде прибыли в полицейский участок Бангкока, чтобы заслушать обвинения в..

Ведущие лидеры протестов против монархии в Таиланде прибыли в полицейский участок Бангкока, чтобы заслушать обвинения в свой адрес. Им вменяют нарушение закона о клевете на короля Маху Вачиралонгкорна.

Статью 112 уголовного кодекса Таиланда применяют впервые за два года. Всем обвиняемым грозят тюремные сроки от трёх до 15 лет.

При этом сами они говорят, что обвинения не заставят их отказаться от протестов.

[Парит Чиварак, лидер протестующих]:

«Использование в отношении нас статьи 112 говорит миру и народу Таиланда, что монархия теперь – это политическая оппозиция». [Арнон Нампа, правозащитник]:

«Меня это не затронуло. 112 статья – это несправедливый закон. Я не придаю ему никакого значения».

Изначально антиправительственные протесты в Таиланде вспыхнули в феврале этого года после решения Конституционного суда распустить «Партию будущего», популярную среди молодёжи. Затем из-за пандемии они утихли.

Новая волна началась в июле. Именно тогда люди также выдвинули требование реформировать монархию и ограничить власть короля, распустить правительство и внести поправки в Конституцию.

Сегодня основной закон требует почитать монархию, а любая критика в отношении короля карается тюремным заключением.

Символом протестов стали жёлтые надувные утки. Ими же демонстранты прикрываются в случае, если полиция использует водомёты.

Королевский дворец ситуацию никак не прокомментировал. Единственное, что сказал представитель монарха, так это то, что король любит всех подданных.

В Таиланде – конституционная монархия, однако полномочия короля довольно широки. При этом люди недовольны поведением Рамы X. Они обвиняют его в чрезмерных тратах, а также в том, что он пережидает пандемию в полностью арендованном отеле в немецкой Баварии.

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