В японском магазине робот следит за ношением масок и соблюдением соцдистанции

Необычный эксперимент проводят в магазине футбольного клуба в Осаке. Здесь за порядком среди покупателей следит робот..

Необычный эксперимент проводят в магазине футбольного клуба в Осаке. Здесь за порядком среди покупателей следит робот по имени Robovie.

В его обязанности входит проверять, есть ли на человеке защитная маска. Если нет, то робот вежливо просит её надеть. Он также измеряет дистанцию между покупателями и подсказывает, на каком расстоянии им стоять.

Робота разработал Международный научно-исследовательский институт передовых телекоммуникаций в Киото. Специалисты считают, что людям легче принимать замечания от «умного устройства», у которого нет эмоций.

Robovie ориентируется в пространстве с помощью датчиков и видеокамеры. Камера также помогает определить отсутствие маски на лице. Дистанцию робот измеряет лазерным дальномером.

Кроме того, высокотехнологичный сотрудник показывает покупателям, где лежит нужный им товар.

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