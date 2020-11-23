Как мальчик спасал, девочку погребённую в песке

11-летний Коннор Фитц-Джеральд играл с друзьями на пляже в Калифорнии. Рядом пятилетняя Алисса строила пещеру из песка. Затем она решила забраться внутрь. Неожиданно пещера рухнула, и девочка оказалась погребённой под слоем песка.

Коннор увидел это и бросился копать в том месте, где, как он полагал, находится девочка. Сначала он наткнулся на её сумку и, сообразив, где будет голова Алиссы, стал копать быстрее. Он обнаружил девочку без признаков жизни и вытащил на поверхность. Её нос и глаза были в песке. Он очистил лицо девочки и смог сделать искусственное дыхание, как видел когда-то по телевизору.

Прибежавшие на место взрослые вызвали службу спасения 911. Медики сказали, что девочка могла погибнуть, если бы не быстрые действия Коннора.