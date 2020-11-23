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В Алжире после лесных пожаров всем миром сажают деревья

В Алжире после лесных пожаров всем миром сажают деревья

В Алжире началась общенациональная кампания по озеленению. Деревья и другие растения сажают в провинциях, где леса..

Дата загрузки: 2020-11-26

В Алжире началась общенациональная кампания по озеленению. Деревья и другие растения сажают в провинциях, где леса недавно пострадали из-за серии крупных пожаров.

[пожарный]:
Мы восстанавливаем уничтоженное огнём в последние дни и просим всех, кто может, посадить дерево у дома, чтобы зелени снова стало много».

Деревья сажают пожарные, военные и добровольцы, среди которых много детей и подростков.

[сотрудник лесной охраны]:
«Мы закладываем в детских душах то, что необходимо сажать леса и беречь природу и деревья».

Власти Алжира расследуют причины лесных пожаров. Предполагается, что в некоторых случаях действовали злоумышленники.

[Джамила Четита, член Федерации мира и гуманности Алжира]:
«Мы возрождаем наши лесные богатства. Они жгут, а мы сажаем, они разрушают, а мы восстанавливаем наш Алжир».

Правительство страны хочет предупредить поджоги в будущем, поэтому ужесточает наказание для нарушителей закона.
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