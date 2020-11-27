Камбоджийские фермеры отпугивают COVID соломенными чучелами

Жители камбоджийской деревни Дечо в провинции Кандаль ничуть не волнуются из-за пандемии. Они считают, что от..

Жители камбоджийской деревни Дечо в провинции Кандаль ничуть не волнуются из-за пандемии. Они считают, что от коронавируса их защищают вот такие чучела. В Камбодже их называют «Тинг-Монг».

Сельские жители верят, что Тинг-Монги отпугивают болезни, смерть и злых духов. Для лучшего эффекта чучело снабжают палкой.

У дома Эк Чан сразу два пугала – женского и мужского пола. Она сделала их прошлой весной перед камбоджийским Новым годом.

[Эк Чан, жительница Дечо]:

«С тех пор как я сделала эти чучела, они помогли отпугнуть от моей семьи все вирусы, включая «ковид». Я верю, что чучела обладают магической силой, и не боюсь заразиться коронавирусом».

Власти Камбоджи сообщили о 300 случаях COVID-19. Умерших нет. Впрочем, некоторые считают эту статистику неточной, поскольку нет масштабного тестирования.

Эк Чан намерена полагаться на чучела до начала вакцинирования в Камбодже.

[Эк Чан, жительница Дечо]:

«Я хочу, чтобы правительство сделало для нас бесплатной прививку от коронавируса, когда она появится. Тогда вируса в стране не будет».

Камбоджийской традиции ставить у дома пугала не менее ста лет. Тинг-Монгов делают из соломы и сена, сверху надевают одежду, а на импровизированную голову – кепку, шляпу либо мотоциклетный шлем. Иногда раскрашивают лица так, чтобы они выглядели пострашнее. Оружием чучелам служат не только палки, но и мачете или деревянные макеты автомата и даже базуки.

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