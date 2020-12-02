70-летнюю шведку подозревают в том, что она 30 лет держала сына взаперти

70-летнюю жительницу Стокгольма подозревают в том, что она около 30 лет держала взаперти дома собственного сына...

[Эмма Олссон, прокурор]:

«Женщину подозревают в незаконном лишении человека свободы и нанесении ему тяжких телесных повреждений, приведших к тяжёлому состоянию здоровья. С ней и её адвокатом работает полиция. Мы хотим услышать её версию событий».

70-летнюю жительницу Стокгольма подозревают в том, что она около 30 лет держала взаперти дома собственного сына. Об этом сообщают полиция и прокурор. Женщину арестовали.

41-летнего мужчину обнаружила родственница. Она пришла к ним домой, узнав, что его мать попала в больницу.

Как сообщают шведские СМИ со ссылкой на слова родственницы, мужчина лежал на одеяле на полу, был перепуган, без зубов, в синяках и язвах и почти не мог говорить. По словам женщины, в квартире был полный беспорядок, на стенах висели календари за 1995 и 96 год. Родственница вызвала скорую, и пострадавшего забрали в больницу. Его состояние оценивают как тяжёлое.

[Эмма Олссон, прокурор]:

«Его привезли раненым в больницу в воскресенье вечером и сделали операцию. Но он может говорить и слышать. Его допросит полиция».

Родственница также отметила, что и ранее подозревала в семье неладное и пыталась обсудить это с другими родственниками, но её не слушали.

[Эмма Олссон, прокурор]:

«Мы также допросим много свидетелей, в том числе родственников и знакомых этих мужчины и женщины. Очень важно выслушать их до того, как женщина повлияет на них. Поэтому она под арестом».

По всей видимости, мать держала сына в полной изоляции с 12-летнего возраста, когда забрала из школы.

Женщина все обвинения отрицает.

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