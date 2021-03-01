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Испанский сектор моды фламенко погрузился в кризис из-за пандемии

Испанский сектор моды фламенко погрузился в кризис из-за пандемии

Щёлканье кастаньет, стук каблуков и яркие традиционные платья. Модельеры нарядов для танцоров фламенко вышли с гламурным..

Дата загрузки: 2021-03-01

Щёлканье кастаньет, стук каблуков и яркие традиционные платья. Модельеры нарядов для танцоров фламенко вышли с гламурным протестом в испанской Севилье. Они требуют помощи от правительства, поскольку их бизнес полностью остановился из-за пандемии.

Год назад в столице Андалусии прошёл Международный показ мод. 80 дизайнеров представили 1700 нарядов фламенко. Вскоре после этого в Испании объявили общенациональный карантин.

[Франсиско Тамараль, модельер]:
«Мы просим о любой помощи, наш сектор просто забыли. Мы потерпели 100-процентный убыток, поскольку с начала пандемии не продали ничего».

[Хавьер Гарсия, модельер]:
«Прошёл год с тех пор, как в разгар сезона моды фламенко всё закончилось, и, похоже, это продлится ещё столько же».

До пандемии этот сектор моды приносил более 600 миллионов евро в год, обеспечивая доход тысяче семей по всей Андалусии.
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