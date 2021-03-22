«Кухни-невидимки» – новая концепция в эпоху пандемии

Суши, бирьяни, пицца и шаурма. Все эти блюда готовят на одной кухне. Дубайская компания Kitopi на..

Суши, бирьяни, пицца и шаурма. Все эти блюда готовят на одной кухне. Дубайская компания Kitopi на фоне пандемии создала концепцию так называемых «кухонь-невидимок». Это своеобразные фантомы в мире кулинарии. Одна фирма берёт подряды у разных ресторанных сетей и предоставляет им полный спектр услуг удалённо, готовя еду навынос.

Как только заключается контракт с ресторанной сетью, работников кухни обучают всем тонкостям приготовления блюд этой сети. Затем начинают принимать заказы. Подобных «кухонь-невидимок» у компании уже 60.

[Мохамад Баллу, глава компании Kitopi]:

«Представьте, что вы владеете бизнесом в Нью-Йорке и хотите расшириться на Дубай. Вы можете просто предоставить нам лицензию на ваш бренд, и уже через несколько недель ваши блюда начнут готовить на всех наших кухнях. Мы по сути готовим еду от вашего имени».

Компанию основали ещё в январе 2018 года. А в прошлом году ресторанов-партнёров стало в два раза больше.

Кухни компании работают в ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии. В прошлом месяце услуга впервые появилась в саудовском городе Джидда. К концу этого года там планируют открыть пять «кухонь-невидимок».

[Мохамад Баллу, глава компании Kitopi]:

«Рестораны, которые не решались работать с такой бизнес-моделью, как наша, кардинально изменили своё мнение во время пандемии, когда у них фактически не оставалось выбора, кроме как найти новые способы создания потока доходов».

Сеть пиццерий Papa John’s также воспользовалась услугами фирмы, поскольку половина её заведений в регионе во время пандемии закрылась.

[Тапан Вайдья, региональный директор Papa John’s]:

«Мы должны были продолжать развивать бизнес. И Kitopi стал идеальным решением, поскольку у них уже есть готовые кухни, в которые можно войти, обучить персонал по стандартам Papa John’s и начать доставку».

Представитель пиццерии говорит, что на самом деле работу они смогли начать менее, чем за неделю. В то же время, если бы они строили отдельный ресторан, на это бы ушло около полугода.

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