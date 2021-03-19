Многие собаки нервничают, когда грумер их стрижёт и причёсывает, наводя лоск. Но бывают и исключения, как в случае с собакой на видео. Пёс не только оставался спокойным, но и устроил «разговор» с женщиной-грумером. Смотрите видео.
Как собака «разговаривала» в салоне красоты. Весёлое видео
Многие собаки нервничают, когда грумер их стрижёт и причёсывает, наводя лоск. Но бывают и исключения, как в случае с собакой на видео. Пёс не только оставался спокойным, но и устроил «разговор» с женщиной-грумером. Смотрите видео.